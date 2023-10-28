ФК «Калуга» сыграл вничью с подмосковным «Композитом»

В субботу, 28 октября, команда Михаила Белова встретилась на выездном матче с ФК «Композит» из Павловского посада. Игра закончилась с нулевым счетом.

Опасные моменты создавали и гости и хозяева поля, но реализовать их так и не удалось. По итогу игры мячом больше владели космонавты, а по ударам у команд равная статистика - 6 у «Калуги» и 6 у «Композита».

Сегодня космонавты упустили шанс гарантировать себе выход в в дивизион 2 «А» на следующий сезон, но команда настроена на золотые медали турнира.

Калужские фанаты создавали атмосферу поддержки скандировали знаменитое «Калуга, играй!»

Сейчас на счету команды 32 очка. Следующая игра состоится в воскресенье, 5 ноября. ФК «Калуга»встретится на стадионе "Спутник" с "Коломной" из одноименного города.