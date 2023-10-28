Футболисты «Калуги» сыграют выездной матч в Подмосковье

В субботу, 28 октября, футбольный клуб «Калуга» проведет очередной матч в рамках второй лиги чемпионата России.

В подмосковном Ногинске наша команда сыграет с «Композитом» из города Павловский Посад.

В турнирной таблице «Калуга» пока занимает первое место. «Композит» идет седьмым, отставая на восемь очков.

Игра начнется в 14:00.