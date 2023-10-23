Волейболистки из Обнинска завоевали «серебро» на играх БРИКС

С 18 по 21 октября в южноафриканском Дурбане прошли ИГРЫ БРИКС. За победу боролись спортсмены из России, Бразилии, Китая, ЮАР и Индии. В соревнованиях принимали участие около 450 спортсменов от 19 до 21 года, сообщили в региональном минспорта.

Россию представляли 34 спортсмена в таких видах спорта, как пляжный волейбол, настольный теннис, бадминтон, плавание, а также спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Наша сборная заняла первое место в общекомандном зачете. Российские спортсмены завоевали 35 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Большой вклад в победу сборной внесли волейболистки Екатерина Шевцова и Арина Ряжнова из Обнинска. Они взошли на вторую ступень пьедестала почета, уступив паре из Китая.