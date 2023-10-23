Волейболистки из Обнинска завоевали «серебро» на играх БРИКС

С 18 по 21 октября в южноафриканском Дурбане прошли ИГРЫ БРИКС. За победу боролись спортсмены из России, Бразилии, Китая, ЮАР и Индии. В соревнованиях принимали участие около 450 спортсменов от 19 до 21 года, сообщили в региональном минспорта.
Россию представляли 34 спортсмена в таких видах спорта, как пляжный волейбол, настольный теннис, бадминтон, плавание, а также спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Наша сборная заняла первое место в общекомандном зачете. Российские спортсмены завоевали 35 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых медалей.
Большой вклад в победу сборной внесли волейболистки Екатерина Шевцова и Арина Ряжнова из Обнинска. Они взошли на вторую ступень пьедестала почета, уступив паре из Китая.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.