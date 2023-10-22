ФК «Калуга» разгромил домодедовский «Пересвет»

В Калуге в воскресенье, 22 октября на стадионе "Спутник" космонавты встретили гостей из Домодедово.

Калужане разгромили «Пересвет» со счетом 5:0.

На 7 минуте игры счет открыл Максим Ставцев. Дублями отметились Дмитрий Каменщиков на 29 и 74 минуте и Николай Суханов на 56 и 87 минуте игры.

Несмотря на погодные условия фанатские трибуны были заполнены болельщиками.

Заместитель главного тренера ФК «Пересвет» Олег Слаутин на пресс-конференции отметил, что класс футболистов на данный момент разный.

- Наша команда понравилась в некоторых моментах контратаки, «Калуга» понравилась по стилю игры, как они фланги вскрывали, - рассказал Слаутин.

Тренер «Калуги» Михаил Белов подчеркнул, что результат мог быть и больше, а видимость простоты поединка - обманчива, так каждая игра это упорная подготовка.

- Все зависело от нас, от того, как мы будем оказывать давление, будет ли ошибаться соперник, игра показала, что мы классом выше, - отметил Белов.