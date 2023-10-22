Калужанам отказали в строительстве футбольного стадиона

На фоне сообщений о решении возвести в Обнинске второй ледовый комплекс, в субботу, 21 октября, жители Калуги поинтересовались, когда в городе построят хотя бы первый футбольный стадион.
Вопрос задал в социальной сети пользователь под ником Макс Пиротехник.
- А когда в Калуге появится третья ледовая арена и современный футбольный стадион? – написал он на странице губернатора в соцсети.
Региональное министерство спорта разочаровала Макса и очень многих любителей футбола.
- Строительство в Калуге футбольного стадиона и третьей ледовой арены пока не предусмотрено, - сообщили представители минспорта. - В рамках государственно-частного партнерства планируется модернизация тренировочной площадки «Спутник» (Тульское шоссе, 57), сейчас ведется заключение концессионного соглашения с инвестором. Планируется увеличение зрительских мест до 4000, улучшение освещения и благоустройство территории.
Вопросы про футбольный стадион стали появляться сразу после решения властей снести старый стадион «Центральный». Сейчас на его месте расположен ледовый дворец.
Что же касается тренировочной площадки «Спутник», то калужане отмечают неудобство ее расположения, туда сложно добираться болельщикам и любителям футбола.
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