В Калуге на хоккейном матче болельщик сделал предложение своей девушке

В субботу, 21 октября, калужский клуб «КГУ» провел первый домашний матч в открытом чемпионате студенческой молодежной хоккейной лиги Москвы и Московской области по хоккею дивизиона «Юг».

Во Дворце спорта «Центральный» наша команда со счетом 4:5 проиграла «МФЮА» из Чехова.

И пусть буквально чуть-чуть не хватило до победы, наши хоккеисты показали красивую активную игру. Болеем за вас, парни! – прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Игра также запомнилась романтичным моментом. Один из болельщиков прямо на льду сделал предложение своей девушке. Она ответила «да».

- Вот так судьбы болельщиков соединил хоккей. Счастья молодым! – заявил губернатор.