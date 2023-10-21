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На строительство новой ледовой арены в Обнинске из федерального бюджета выделят 134 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.10.2023 18:42 0 352
На строительство новой ледовой арены в Обнинске из федерального бюджета выделят 134 миллиона рублей

В Обнинске появится новая ледовая арена. Проект из наукограда прошел отбор в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» на 2024 год.

Из федерального бюджета на стройку выделят 134 миллиона рублей, сообщил 21 октября губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Еще 90 миллионов вложит инвестор.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.10.2023 18:42 0 352
Тэги: калужская область губернатор
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