На строительство новой ледовой арены в Обнинске из федерального бюджета выделят 134 миллиона рублей

В Обнинске появится новая ледовая арена. Проект из наукограда прошел отбор в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» на 2024 год.

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