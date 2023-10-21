Футболисты «Калуги» дома сыграют с «Пересветом»

Футбольный клуб «Калуга» на стадионе «Спутник» 22 октября проведет очередной матч в рамках второй лиги чемпионата России.

В 14:00 начнется игра с «Пересветом» из Домодедово.

На данный момент в турнирной таблице «Калуга» занимает первое место, «Пересвет» идет 17, отставая на 22 очка.