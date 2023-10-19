ХК «Калуга» одержал победу над «Брянском»

В четверг, 19 октября, калужские хоккеисты встретились с ХК «Брянск» на выездном матче в рамках первенства ЦФО по хоккею среди юниоров до 18 лет (2006 г.р.) группы «А». Об этом сообщили в региональном минспорта.

В первом периоде хоккеисты сыграли вничью, а во втором калужанам удалось увеличить счет в свою пользу на одну шайбу. В третьем периоде атаковали как гости, так и хозяева льда. Основное время завершилось со счетом 4:4.

Победителя поединка определили послематчевые штрафные. ХК «Калуга» обыграл «Брянск» со счетом 5:4.