Владимир Путин по телемосту дал старт работе бассейна в калужском Балабаново

В четверг, 19 октября, президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию культуры и спорта объявил о начале работы спорткомплекса с бассейном в городе Балабаново Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что это событие было долгожданным для всех местных жителей. В новом комплексе смогут заниматься до 700 посетителей. Юные пловцы смогут научиться плавать, а опытные спортсмены будут готовиться к соревнованиям.
Также глава правительства отметил, что подготовкой юных чемпионов вместе с другими тренерами будет заниматься многократный чемпион и рекордсмен России, Европы и мира Николай Скворцов.
Спортивный комплекс был построен в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Также до конца этого года в городе появится ледовая арена, в которой дети смогут заниматься в школе фигурного катания Ильи Авербуха.
Шапша рассказал, что в регионе спорт набирает все большую популярность. Физической активностью регулярно занимаются больше половины населения.
С помощью нацпроектов люди могут выбирать, какое спортивное сооружение они бы хотели видеть в своем городе.
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