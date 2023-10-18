Калужские хоккеисты сыграют первый домашний матч в студенческой лиге

В субботу, 21 октября, во Дворце спорта «Центральный» в Калуге состоится матч открытого чемпионата студенческой молодежной хоккейной лиги Москвы и Московской области по хоккею дивизиона «Юг». На ледовой арене встретятся наш клуб «КГУ» и команда «МФЮА» из Чехова, рассказали в министерстве спорта Калужской области.

Это первая домашняя игра калужской студенческой команды, в составе которой шесть игроков ХК «Калуга» прошлого сезона: Кирилл Киргизов, Денис Ромадин, Данила Кидяйкин, Эдуард Фирсаков, Дмитрий Киселев и Сергей Семенов.

В первых двух турах в Ступино и Серпухове калужане один раз проиграли и один раз выиграли.

Чтобы попасть на матч, нужно получить бесплатный билет в кассе Дворца спорта. Начало игры в 14:00.