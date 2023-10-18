Калужане завоевали 4 награды на Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою

Представители Калужской области успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою «Надежды России» в Санкт-Петербурге. На этом турнире выступали 600 спортсменов из 42 регионов, рассказали в региональном министерстве спорта.

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