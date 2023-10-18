Новый спортивный комплекс с двумя бассейнами откроется в Калужской области

В городе Балабаново Боровского района на днях откроется новый спортивный комплекс. Его запуск приурочили к XI Международному форуму «Россия – спортивная держава», который состоится в Перми с 19 по 22 октября, рассказали в министерстве спорта Калужской области.

В одноэтажном здании площадью 3880 квадратных метров разместились два бассейна – на 10 метров и 25 метров.

Комплекс способен принять за один сеанс 84 человека.

Объект возвели в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».