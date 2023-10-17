Калужские полиатлонисты стали победителями Кубка мира

С 13 по 15 октября Калуга принимала международные соревнования по полиатлону Кубок Губернатора Калужской области и Кубок мира в спортивных дисциплинах четырехборье с бегом и троеборье с бегом. На турнир приехали

150 многоборцев из шести стран, рассказали во вторник в региональном министерстве спорта.

Калужская спортшкола «Многоборец» в общем зачете стала победителем. А в личном зачете калужане завоевали 9 медалей.

«Золото» на счету Марии Жиляевой, Егора Овсянкина и Вероники Матвейченко.

Вторые места у Веры Годанюк, Серафима Полуляка и Дмитрия Родимкина.

Бронзовыми призерами стали Елена Годанюк, Максим Недорезов и Дарья Кочегарова.