Юные калужские хоккеисты добились первой победы

В Серпухове на ледовой арене Пограничного состоялась игра второго тура открытого Чемпионата студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области по хоккею Дивизиона «Юг». На льду встретились калужский хоккейный клуб «КГУ» и хоккеисты из местной команды «Губернский колледж».

Калужане выиграли со счетом 7:5, хотя по ходу матча уступали 2:4, рассказали в министерстве спорта Калужской области.

Это первая победа нашего клуба в турнире. В первом туре калужане проиграли в Ступино студентам филиала Московского финансово-юридического университета со счетом 3:4.