Калужские футболистки привезли медали из Подмосковья

Женская футбольная команда «Ника» успешно представила Калужскую область на турнире по мини-футболу в Подмосковье, сообщили в министерстве спорта региона.

В соперничестве с командами из Москвы, Московской и Тульской областей наши девушки заняли второе место, уступив лишь в финале московскому «Глобусу».

Лучшим снайпером турнира была признана калужанка Ольга Филимончева, а лучшим защитником – наша Вероника Волкова.