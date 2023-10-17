Калужские команды дважды выиграли в Юношеской футбольной лиге

Две команды спортивной школы «Калуга» мальчиков 2007 и 2008 годов рождения успешно сыграли в очередном туре Юношеской футбольной лиги Центр. Об этом сообщили в министерстве спорта Калужской области.

Младшая команда выиграла у «Динамо» из Костромы со счетом 8:0.

Ребята 2007 года рождения победили соперников из Костромы со счетом 5:3.

Калужским командам осталось провести в сезоне по два тура. 21 октября юноши отправятся в Брянск, а 28 октября сыграют дома с соперниками из Липецка.

В турнирной таблице команда 2008 года рождения идет пятой. Старшие ребята занимают 16 место.