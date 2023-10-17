В Калуге пройдет фестиваль ГТО «Игры сильнейших»

Фестиваль ГТО «Игры сильнейших» состоится в спортшколе «Многоборец» в Калуге 28 октября. Об этом во вторник сообщили в министерстве спорта Калужской области.

Участниками смогут стать все желающие калужане в возрасте от 18 до 49 лет.

Начало фестиваля - в 15:00.

Заявки на участие принимают до 23 октября.