Калужская каратистка выиграла «бронзу» на международных соревнованиях

На соревнованиях по карате Belarus Open в Минске бронзовую медаль завоевала Анастасия Клестова из Калужской области.

Она выступала среди юниорок 18-20 лет в категории до 55 килограммов.

В соревнованиях в соседней стране участвовали 800 спортсменов из России, Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Азербайджана, сообщили 16 октября в министерстве спорта Калужской области.