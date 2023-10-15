ФК «Калуга» проиграл «Сахалину» со счетом 0:1

В воскресенье, 15 октября, футбольный клуб «Калуга» приехал на крупнейший остров России на игру с ФК «Сахалин».

Трудный перелет и разница во времени дали о себе знать.

Гол в ворота лидера турнирной таблицы забил Валерий Ольшанский на 6 минуте второго тайма.

В первом тайме у «Калуги» было достаточно опасных моментов, которые так и не удалось реализовать. Вратарь хозяев поля уверенно отражал настойчивый штурм «Калуги».

Калужанам так и не удалось переломить счет в свою пользу и игра закончилась со счетом 0:1.

Во втором тайме нервы у спортсменов сдавали, на поле завязалась потасовка, но спортсмены быстро справились с эмоциями. Игра была довольно агрессивной на протяжении всего времени.

В этом поединке на поле вышел Тимур Абдрашитов. Он быстро восстановился после полученной недавно травмы.

С трибун стадиона «Спартак» уверенно раздавалось: «Вперед, сине-белые!». На игру приехали семь болельщиков «Калуги».

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Калуги» Михаил Белов отметил хорошую игру «Сахалина».

- Соперник провел хорошую атаку, реализовал свой эпизод, а оставшееся время просто отбивался, - рассказал Белов.

Также тренер отметил, что на игре сказалось качество поля и его размеры, но это не преуменьшает самоотдачу соперника.

Главный тренер «Сахалина» Юрий Дроздов рассказал, что команда проявила характер.

- Наконец удалось прервать эту серию поражений, надеюсь ребята воспрянут после победы над лидером, - отметил Дроздов.