ФК «Калуга» проиграл «Сахалину» со счетом 0:1

В воскресенье, 15 октября, футбольный клуб «Калуга» приехал на крупнейший остров России на игру с ФК «Сахалин».
Трудный перелет и разница во времени дали о себе знать.
Гол в ворота лидера турнирной таблицы забил Валерий Ольшанский на 6 минуте второго тайма.
В первом тайме у «Калуги» было достаточно опасных моментов, которые так и не удалось реализовать. Вратарь хозяев поля уверенно отражал настойчивый штурм «Калуги».
Калужанам так и не удалось переломить счет в свою пользу и игра закончилась со счетом 0:1.
Во втором тайме нервы у спортсменов сдавали, на поле завязалась потасовка, но спортсмены быстро справились с эмоциями. Игра была довольно агрессивной на протяжении всего времени.
В этом поединке на поле вышел Тимур Абдрашитов. Он быстро восстановился после полученной недавно травмы.
С трибун стадиона «Спартак» уверенно раздавалось: «Вперед, сине-белые!». На игру приехали семь болельщиков «Калуги».
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Калуги» Михаил Белов отметил хорошую игру «Сахалина».
- Соперник провел хорошую атаку, реализовал свой эпизод, а оставшееся время просто отбивался, - рассказал Белов.
Также тренер отметил, что на игре сказалось качество поля и его размеры, но это не преуменьшает самоотдачу соперника.
Главный тренер «Сахалина» Юрий Дроздов рассказал, что команда проявила характер.
- Наконец удалось прервать эту серию поражений, надеюсь ребята воспрянут после победы над лидером, - отметил Дроздов.
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