Футболисты «Калуги» сыграют на Сахалине

Футбольный клуб «Калуга» в рамках чемпионата России во второй лиге в воскресенье, 15 октября, сыграет в Южно-Сахалинске против местного «Сахалина».

Игра начнется в 6:00 по московскому времени. На стадионе в этот момент будет 14:00.

Калужане добирались на игру 15 часов, вылетев на самолете из Москвы.

В турнирной таблице «Калуга» идет на первом месте, «Сахалин» - на 13.