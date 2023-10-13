Калужским фигуристам закупили новые коньки

В городе Жуков Калужской области обновился инвентарь в местной спортивной школе олимпийского резерва «Маршал». Об этом в пятницу, 13 октября, сообщили в региональном министерстве спорта.

Для юных спортсменов, которые занимаются фигурным катанием, закупили новые коньки.

В этой спортивной школе также занимаются хоккеем, гиревым спортом, пауэрлифтингом и тяжелой атлетикой.