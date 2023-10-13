В Калужской области потратят на спорт больше запланированного

В Калуге на заседании правительства области представили проект закона об уточнении областного бюджета на нынешний год.

Доходы регионального бюджета вырастут на 7,9 миллиарда рублей. Это произойдет за счет собственных доходов и безвозмездных поступлений.

Часть этих денег пойдет на спорт, рассказали чиновники.

На завершение строительства футбольного манежа на тренировочной площадке «Спутник» в Калуге выделили 49 миллионов рублей. Сдать его планируют в начале 2024 года. На данный момент готова бетонная плита, смонтированы окна. Рабочие работают над металлоконструкциями.

Также стало известно, что для учреждений физкультуры и спорта выделили 30 миллионов рублей на ремонты.