Калужским студентам расширяют доступ к спорту

В четверг, 12 октября, министр спорта Калужской области Олег Сердюков подписал соглашение о сотрудничестве с замдиректора КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана Андреем Полюляхом.

Этот документ предполагает взаимодействие по развитию спорта среди студентов.

Сердюков напомнил, что скоро ожидается открытие спортивного корпуса с бассейном, универсальным и тренажерным залами. Также построены стадион с беговыми дорожками и открытые спортивные площадки.

- Это будет спорт по месту жительства и обучения студентов, - прокомментировал министр. - Уже сейчас в общежитии кампуса проживают 300 студентов, обучаются 650 человек. С нового учебного года все студенты МГТУ будут заниматься в новом кампусе.