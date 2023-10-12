Новый волейбольный сезон стартовал в Калужской области

В Обнинске 11 октября стартовал первый тур нового чемпионата России по волейболу Высшей лиги «Б» среди мужских команд, сообщили в министерстве спорта Калужской области.

В наукограде сыграют хозяева площадки, а также ивановский «Текстильщик» и «Тюмень-ТюмГУ».

В первой игре клуб из Иваново победил «Тюмень-ТюмГУ» со счетом 3:0. Эти же команды встретятся вечером 12 октября.

А 13-14 октября с «Тюмень-ТюмГУ» сыграет «Обнинск».