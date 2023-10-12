В Калужской области умер известный тренер по дзюдо

В среду, 11 октября, на 73 году жизни скончался заслуженный работник физической культуры России, мастер спорта СССР, тренер по дзюдо Вячеслав Деев. Об этом сообщили в министерстве спорта Калужской области.

С 1983 года Деев работал председателем комитета по физкультуре и спорту Бабынинского района. В 1998 году он основал Детско-юношеский клуб физической подготовки, который стал Детско-юношеской спортивной школой. Деев возглавлял ее до 2014 года, а последние годы работал тренером-преподавателем по дзюдо.

Церемония прощания состоится 13 октября в 11:00 в Бабынино на улице Анохина, 8.