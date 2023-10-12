Хоккеисты «Калуги» выиграли в Рязани

Это четвертая победа калужан в пяти матчах сезона. Наша команда идет в тройке лидеров.

На выезде наша команда со счетом 2:1 обыграла «Рязань-ВДВ».

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