Олимпийские чемпионки приехали в Калугу

В среду, 11 октября, в Калуге стартовал проект «Благотворительный олимпийский марафон новых возможностей, дружбы и спорта». Его презентовала основатель Наталья Боярская, рассказал министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

Боярская приехала в наш город вместе с олимпийскими призерами.

Тамара Быкова обладательница бронзовой медали Игр в Сеуле 1988 года.

Ирина Сумникова в составе баскетбольной сборной выиграла Олимпиаду 1992 года в Барселоне, а также завоевала «бронзу» на Играх 1988 года.

Татьяна Лебедева на Олимпиаде 2004 года в Афинах выиграла прыжки в длину и стала третьей в тройном прыжке. Также она была второй в тройном прыжке на Играх в Сиднее 2000 года.

- Главная задача активисток – дать ребятам веру в себя, - пояснил Олег Сердюков. - Чемпионки посетили сотни населенных пунктов. Особенно ценят встречи в небольших городах, там тоже растут будущие звезды большого спорта. Они наше будущее, спортивное будущее!