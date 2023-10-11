Калужская команда сыграет на чемпионате России по футболу в формате 8х8

В Калужской области 7-8 октября прошел турнир по футболу. О том, кто представит наш регион на чемпионате России, рассказали в региональном минспорта.

В первом раунде турнира за победу боролись 4 команды из Обнинска, Людиново и Калуги.

«Корс групп» сыграл с чемпионами «Олимпик-Калуга-М». Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Корс Групп». Единственный гол в этом матче забил Александр Федулов.

Теперь ФК «Корс групп» предстоит сыграть на Чемпионате России по футболу в формате 8х8, финал которого пройдет в Сочи с 1 по 7 ноября.