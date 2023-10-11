Полиатлонист из Калужской области завоевал «серебро» на первенстве России

С 6 по 9 октября в Калуге прошло первенство России по полиатлону в дисциплинах троеборье с бегом и троеборье с лыжероллерной гонкой. О результатах представителя Калужской области рассказали в региональном минспорта.

В стрельбе, отжиманиях, беге и лыжероллерной гонке лучших выявляли среди 100 спортсменов из 18 регионов РФ.

Олег Иванов из Малоярославца в дисциплине троеборье с бегом среди мальчиков 12-13 лет завоевал серебряную медаль.

Спортсмен представляет Малоярославецкую спортивную школу, к соревнованиям Олега подготовил тренер Вячеслав Парфенов.