Калужане привезли из Сочи медали и победы

Во Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале «Сочи 2023», который проходил на федеральной территории Сириус, приняли участие более 400 человек с поражением ОДА, сообщили в министерстве спорта Калужской области.

Соревнования проходили в семи дисциплинах: дартс, легкая атлетика (100 метров), настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание (50 метров), пулевая стрельба и быстрые шахматы.

Калужанин Сергей Тихонов выиграл соревнования в настольном теннисе, его товарищ по тренировкам Александр Коробов стал в этих же соревнованиях третьим.

Еще две «бронзы» завоевали Наталья Филюшко и Павел Денисов в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем.

Сборная Калужской области в общем зачете заняла 22 место из 53.