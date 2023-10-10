В Калуге открылся проект «Самбо в школы»

10 октября в новом здании средней общеобразовательной школы № 46 в Калуге состоялось торжественное открытие зала для занятий самбо.

Как сообщили в пресс-службе правительства, это событие стало возможным благодаря проекту «Zа самбо». Он реализуется с 2022 года во всех регионах страны.

- Учить ребят будет тренер, мастер спорта по самбо Анастасия Недзвецкая, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - Такие секции уже работают в 4-й школе в Кирове и в 49-й в Калуге. Скоро откроется зал и в 13-й школе в Обнинске.

Авторы проекта говорят, что их цель - развитие и популяризация самбо в России. В Калужской области им занимается около 2500 человек.