Калужские школьники поучаствовали во Всероссийском фестивале ГТО в Артеке

Завершился VIII фестиваль комплекса ГТО среди школьников 12-15 лет, сообщили во вторник, 10 октября, в министерстве спорта Калужской области.

Международный детский центр «Артек» собрал 501 участника из 64 регионов.

Калужскую область представила команда из восьми школьников: Максим Никитин, Софья Качаева, Ирина Писакина, Анна Шило (Малоярославецкий район), Максим Фомичев и Дарья Ванченкова (Жуковский район), Алексей Лебедев (Мещовский район) и Иван Щербаков (Думиничский район).

- Они показали достойные результаты. У нас 18 общекомандное место, - отметили в Минспорта. - Главный трофей фестиваля – переходящий Кубок уедет в Новосибирскую область, команда которой стала чемпионами VIII фестиваля.