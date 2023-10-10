Калужские дзюдоистки завоевали бронзовые медали на первенстве ЦФО

С 6 по 8 октября в Липецке проходили соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. На первенстве ЦФО за призовые места боролись более 500 представителей 17 регионов страны. Об этом сообщили в региональном минспорта.

Калугу представляли две воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Юность».

«Бронзу» в категории до 57 килограммов завоевала Владислава Керимова . Девушку тренировали Владимир Кутьин и Татьяна Папушина.

Также на третью ступень пьедестала почета взошла Полина Никишина. Она выступала в весовой категории свыше 70 килограммов, а ее подготовкой занимались Галина Шульга и Александр Степчев.

Калужские спортсменки прошли отбор на первенство России. Оно пройдет в городе Барнаул в ноябре.