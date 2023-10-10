Олимпийские легенды пообщаются с калужскими детьми

В среду, 11 октября, в Калуге в рамках Всероссийской благотворительной программы состоится встреча олимпийских чемпионов с калужскими спортсменами. Об этом сообщили в региональном минспорта.

В областной центр приедут олимпийская чемпионка по баскетболу Ирина Сумникова, бронзовый призер Олимпийских игр, первая чемпионка мира в прыжках в высоту Тамара Быкова, председатель правления Комитета ветеранов, президиума Общественного фонда и руководитель программы Наталья Боярская, олимпийская чемпионка по легкой атлетике, двукратный призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира Татьяна Лебедева.

Встреча состоится во дворце спорта «Центральный». С именитыми спортсменами побеседуют не только дети, но и их тренеры.

Те, кто особенно преуспел в спорте и внес вклад в развитие детско-юношеского спорта, будут награждены почетными грамотами.