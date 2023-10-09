Юные футболисты из Калуги два раза победили в Смоленске

В воскресенье, 8 октября, команда спортивной школы «Калуга» встретилась с футболистами из смоленской «СШОР №5» в рамках 31 тура Юношеской футбольной лиги Центр. О результатах выездных матчей сообщили в региональном минспорта.

Калужские спортсмены 2008 года рождения обыграли смоленскую команду со счетом 2:0. Мячи в ворота хозяев поля забили Арсен Гиновян и Владислав Гавриков.

Юноши 2007 года рождения обошли смоленских футболистов со счетом 1:0. На 16 минуте игры победный гол забил Назар Пучков, тем самым прервав 16-тимачевую серию без побед.

Среди команд 2008 года СШ «Калуга» занимает 5 строчку в турнирной таблице, а среди 2007 года рождения 16-ю.

Следующие игры состоятся 15 октября. На тренировочной базе «Орбита» калужане встретятся с костромской ДЮФШ «Динамо».