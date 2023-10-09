Калужский самбист Владимир Досяк завоевал «бронзу» на первенстве мира

С 5 по 8 октября в Бишкеке прошло Первенство мира по самообороне без оружия и боевому самбо. О достойном результате воспитанника СШОР «Юность» на главном международном старте сезона рассказал министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

Среди спортсменов из 28 стран было разыграно 37 комплектов медалей.

Представитель Калужской области Владимир Досяк выступал в весовой категории свыше 97 килограммов. Ему удалось завоевать бронзовую медаль .

- Поздравляю Владимира и его наставников - заслуженного тренера России Владимира Кутьина и заслуженного мастера спорта по самбо Татьяну Папушину! – отметил министр.