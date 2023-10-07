«Калуга» сыграет со «Спартаком»

Днем в субботу, 7 октября, футбольный клуб «Калуга» проведет очередной матч в рамках второй лиги чемпионата России.

В 15:00 на стадионе «Спутник» начнется игра против «Спартака» из Тамбова.

Напомним, в турнирной таблице «Калуга» занимает первое место. «Спартак» идет на шестом, отставая на пять очков.