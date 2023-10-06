В Калуге пройдет первенство России по полиатлону

В пятницу, 6 октября, в Калуге стартует первенство России по полиатлону в спортивных дисциплинах троеборье с бегом и троеборье с лыжероллерной гонкой. Церемония пройдет в 15:00 в стенах спортивной школы «Многоборец», сообщили в министерстве спорта Калужской области.

В Калугу приехали 160 спортсменов из 17 регионов.

Калужскую область представят 25 полиатлонистов, в числе которых Илья Пронин, Илья Недорезов, Виктор Бачурин, Елена Годанюк и Вера Годанюк.

Соревнования продлятся до 9 октября.