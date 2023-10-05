ХК «Калуга» обыграл воронежский «Бобров» со счетом 5:2

В четверг, 5 октября, в калужском Дворце спорта «Центральный» ХК «Калуга» встретился с воронежским ХК «Бобров» в рамках первенства ЦФО по хоккею среди юниоров. Перед игрой команды в турнирной таблице разделяло одно очко.

Счет на второй минуте открыли гости льда, однако «Калуга» заставил подскочить болельщиков со своих мест уже на 9 минуте игры. Автором голевой передачи был Иван Наумов, шайбу в ворота соперника забросил Егор Карташов. Он же поразил ворота «Боброва» на 11 минуте игры.

На 14 минуте второго периода гости сравняли счет. В ворота «Калуги» забросил Дмитрий Милосердов.

В третьем периоде «Калуга» вызвала своей игрой шквал эмоций на трибуне. В первые минуты Иван Наумов и Валерий Сафронов огорчили голкипера «Боброва».

На 14 минуте с паса Абушенко пятую шайбу в ворота соперника забросил Егор Теличко.

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