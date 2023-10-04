Калужские теннисисты привезли с межрегиональных соревнований полный комплект медалей

В минувшие выходные в городе Людиново в Калужской области прошли межрегиональные соревнования по настольному теннису «Будущее России», посвященные памяти Г.С. Меликджанова. Воспитанники калужской школы олимпийского резерва «Труд» и боровской спортшколы «Звезда» вернулись домой призерами и победителями, сообщили в минспорта.

На турнир приехали более 130 спортсменов, представляющих Москву, Московскую, Калужскую, Белгородскую, Брянскую, Курскую, Смоленскую, Волгоградскую, Тульскую области. В 14-ом турнире принимали участие спортсмены от 8 до 16 лет.

На первую ступень пьедестала почета поднялись стали Артем Ягодин (мальчики до 12 лет), Карина Иполитова (девочки до 12 лет), Ксения Тищенко (девушки до 14 лет) и Александр Ягодин (юноши до 16 лет).

«Серебро» в возрастной категории до 14 лет завоевала Карина Иполитова.

«Бронза» у Андрея Иванкова (юноши до 14 лет) и Ксении Тищенко (девушки до 16 лет).