Калужские пауэрлифтеры привезли с соревнований 22 медали

С 27 сентября по 2 октября в Москве прошли чемпионат и первенство ЦФО по пауэрлифтингу. Калужские спортсмены завоевали 22 награды, сообщили в минспорта.

Наш регион представляли воспитанники спортивной школы «Спартак», спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел» города Калуги, Белоусово, ДЮСШ Мосальска и Козельской СШ.

«Золото» завоевали Иветта Степанова, Лада Бессонова, Игорь Матвеенко, Андрей Озеров, Михаил Анциферов, Екатерина Антипова, Александр Гапузин, Игорь Макаров и Юрий Васильев.

Серебряных медалей удостоились Денис Коршунов, Сергей Мальгин, Вера Губанова и Наталья Горбачёва, а «бронзу» завоевала Анастасия Яцко.

В первенстве победу одержали Владислав Чудновец, Тимофей Маслов и Савелий Озеров. На вторую ступень пьедестала поднялись Михаил Анциферов, Артём Комалов, Снежана Василенко и Алексей Дрозд. Бронзовой медали удостоилась Влада Оборок.