Хоккеисты «Калуги» сыграют дома с воронежцами

В четверг, 5 октября, хоккейный клуб «Калуга» проведет второй домашний матч в рамках нового хоккейного сезона первенства ЦФО по хоккею среди юниоров до 18 лет.

На льду Дворца спорта калужане сыграют с ХК «Бобров» (Воронежская область). Начало матча – в 18:00.

Попасть на трибуны можно будет по бесплатным билетам, которые можно получить в кассе Дворца спорта.

На данный момент «Калуга» занимает третье место в группе «А».