ФК «Калуга» сыграл с нулевым счетом с тульским «Арсеналом-2»

Калужская команда по-прежнему лидер турнирной таблицы.

В воскресенье, 1 октября, ФК «Калуга» встретилась с тульским ФК «Арсенал-2» на выездном матче.

Игра закончилась со счетом 0:0. По ходу игры во втором тайме калужанам удалось несколько раз создать голевые моменты на поле, но результата они не дали. Вся первая половина игры прошла практически в центре поля.

Космонавтов приехали поддержать порядка 30 человек.

«Калуга» остается лидером турнирной таблицы. 8 октября ФК «Калуга» встретиться с тамбовским «Спартаком».