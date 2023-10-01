Главный спортивный чиновник Калуги выжал рекордный вес

Игорь Матвеенко, начальник управления спорта Калуги стал чемпионом ЦФО по пауэрлифтингу.

Радостную новость сообщил сам Игорь Матвеенко, в субботу, 30 сентября на своих страницах в социальных сетях.

Во второй попытке Игорь выжал 180 килограмм – норматив мастера спорта России, однако официально МС он не стал.

- К сожалению нет, так как на соревнования не приехал допинг-контроль, - пояснил Игорь Матвеенко. - По правилам пауэрлифинга, для выполнения норматива МС нужно не только определённое количество человек в весовой категории и пожать определённый вес, но всё это нужно делать в присутствии допинг-офицеров. Поэтому сегодня для меня самая главная радость, что я чемпион ЦФО.

Начальник управления спорта Калуги надеется, что в Тулу офицеры РУСАДА приедут и ему удастся повторить нынешний результат.