Главный спортивный чиновник Калуги выжал рекордный вес

Игорь Матвеенко, начальник управления спорта Калуги стал чемпионом ЦФО по пауэрлифтингу.
Радостную новость сообщил сам Игорь Матвеенко, в субботу, 30 сентября на своих страницах в социальных сетях.
Во второй попытке Игорь выжал 180 килограмм – норматив мастера спорта России, однако официально МС он не стал.
- К сожалению нет, так как на соревнования не приехал допинг-контроль, - пояснил Игорь Матвеенко. - По правилам пауэрлифинга, для выполнения норматива МС нужно не только определённое количество человек в весовой категории и пожать определённый вес, но всё это нужно делать в присутствии допинг-офицеров. Поэтому сегодня для меня самая главная радость, что я чемпион ЦФО.
Начальник управления спорта Калуги надеется, что в Тулу офицеры РУСАДА приедут и ему удастся повторить нынешний результат.
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