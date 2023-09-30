Футболисты «Калуги» сыграют с тульским «Арсеналом-2»

В воскресенье, 1 октября, футбольный клуб «Калуга» проведет очередной матч в рамках второй лиги чемпионата России.

В Туле соперником нашей команды будет местный «Арсенал-2». Игра начнется в 15:00 на стадионе академии «Арсенал».

В турнирной таблице «Калуга» идет на первом месте, а туляки - на третьем, отставая на пять очков.