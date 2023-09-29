Калужская наездница выиграла «бронзу» на чемпионате России

В Подмосковье завершился чемпионат России по конному спорту (драйвинг), в котором в борьбе за награды участвовали спортсмены из Москвы, Московской, Калужской и Ярославской областей. Об этом сообщили 29 сентября в региональном Минспорта.

По сумме трех составляющих - дрессаж, марафон (6 препятствий) и паркур - представительница спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту города Калуги Дарья Боровлева и Джедликс стали бронзовыми призерами состязаний.

На Кубке России в августе Дарья заняла восьмое место.