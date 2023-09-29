В Калуге начали ремонт футбольного поля на Малинниках

В Калуге до конца года планируется завершить ремонт футбольного поля у спортшколы «Торпедо» на Малинниках. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- Рабочие демонтировали старое футбольное полотно, разобрали подпорную стену, чтобы расширить поле, - рассказал чиновник. - Начали переустраивать систему теплоснабжения, горячей воды, демонтируют аварийные мачты освещения, которые подрядчик планирует заменить. Трибуны тоже подремонтируем.

На время ремонта занятия с детьми проводят в сквере Волкова.