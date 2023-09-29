Калужанка выиграла чемпионат России по быстрым шашкам

В Московской области в поселке Покровское на этой неделе проходит чемпионат России по русским шашкам. Он является главным отборочным турниром для участия в чемпионате мира, сообщили в Минспорта Калужской области.

На турнир приехали 25 гроссмейстеров и 30 мастеров спорта.

Чемпионка Европы и мира Софья Орлова из спортивной школы «Шашки русские» Калуги выиграла шесть партий, еще трижды сыграла вничью и стала чемпионкой России по быстрым шашкам.