ХК «Калуга» обыграл ярославский «ГУОР по хоккею» со счетом 1:2

В четверг, 28 сентября, ХК «Калуга» одержал победу в рамках первенства ЦФО среди юниоров до 18 лет. Наши хоккеисты встретились на выезде с командой группы «А» «ГУОР по хоккею» в Ярославле.



На 4 минуте первую шайбу забросили хозяева льда. Ее автором стал Николай Макухин. Во втором периоде калужский хоккеист Артемий Андреев оформил дубль на 27 и 40 минуте.



Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу ХК «Калуга».



Следующая игра состоится в четверг, 5 октября, в 18:00 в Калуге. Во дворце спорта калужане сыграют с воронежским ХК «Бобров».



Вход на матч осуществляется по бесплатным билетам, которые можно приобрести в кассах «Центрального».













Софья Фирсова, Фото: ХК "КАЛУГА" - ЮХЛ и СХЛ МО Опубликовано: 28.09.2023 20:02 237